Барнаул, , 09:59 — REGNUM Алтайский край с его метровыми сугробами, выросшими за зиму, всерьёз опасается «поплыть» с наступлением весны. Как сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на слова руководителя алтайского Гидрометцентра Александра Люцигера, март в регионе ожидается теплее нормы, не исключено, что до активного снеготаяния осталось меньше месяца (это примерно на пять дней раньше обычных сроков). О том, что гидрологическая обстановка в Алтайском крае накануне паводка является аномальной, говорили на координационном совещании в правительстве края с участием главы МЧС России Евгения Зиничева.

Поэтому основные усилия по подготовке к прохождению половодья направлены на вывоз снега, очистку ливневых стоков, предупредительные мероприятия на затороопасных участках.

«Местные власти должны понимать, кто у них проживает. Поэтому до каждого нужно дойти и оповестить», — отметил побывавший на Алтае глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с тем, что запасы снега в Алтайском крае в 2−2,5 раза превышают средние многолетние показатели, в зону возможного подтопления могут попасть 46 муниципальных образований региона, 202 населенных пункта, более 15 тысяч домов с населением 42 тысячи человек, а также 89 объектов социальной сферы и инфраструктуры.

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