Бухарест, , 09:59 — REGNUM Первый случай заражения пневмонией, вызванной новым типом COVID-19, обнаружен на территории Румынии. Об этом заявил министр здравоохранения страны Виктор Костаке 27 февраля на чрезвычайной пресс-конференции в МВД.

Костаке сказал, что инфицирован мужчина, проживающий в уезде Горж на юго-востоке Румынии. Выяснилось, что заболевший общался с зараженным гражданином Италии из города Римини, который пробыл в уезде с 18 по 22 февраля.

По словам министра, состояние пациента удовлетворительное. Пациент будет отправлен в институт инфекционных заболеваний в Бухарест на лечение.

Костаке добавил, что сейчас анализируются еще 33 пробы из уезда Горж.

«Мы сообщим результаты немедленно, как только будет возможно», — заверил глава румынского здравоохранения.

Ранее стало известно, что в Эстонии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

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