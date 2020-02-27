Париж, , 09:57 — REGNUM Выигрыш в €2 млн получила жительница французской коммуны Бюфере в западном департаменте Вандея, купив билет лотереи «Лото». Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Розыгрыш состоялся 15 февраля. Лотерейный билет француженка купила в табачном киоске. По её словам, сорвать джекпот ей удалось вместе с двумя своими дочерьми.

«Для нас это был подарок небес», — сказала победительница лотереи и пояснила, что собирается купить на выигрыш недвижимость и отремонтировать дом.

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