Неаполь, Италия, , 09:59 — REGNUM В итальянской провинции Кампанья госпитализирована 26-летняя гражданка Украины, у которой подтвердилось наличие коронавируса COVID-2019, сообщил 26 февраля итальянский ресурс Fanpage.

15 февраля женщина приехала на отдых из провинции Кремона, где она живёт и работает, в населённый пункт Монтано-Антилия, где живут её родители. Спустя пять дней, она почувствовала недомогание и обратилась в больницу. Лаборатория в Неаполе провела анализ и подтвердила наличие коронавируса.

Сейчас женщина находится в больнице Неаполя, состояние здоровья не критическое. Её семью и людей, с которыми она контактировала, также изолировали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил, что ни у одного человека, эвакуированного на Украину из Китая, коронавирус не обнаружен.

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