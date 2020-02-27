Воронеж, , 09:50 — REGNUM Воронежские власти не исключают снижения тарифов на проезд в общественном транспорте — в случае, если перевозчиками не будут выполнены обязательства по обновлению автопарка. Об этом 26 февраля сообщил журналистам руководитель управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области Евгений Бажанов.

«Решение о повышении тарифов до 21 и 23 рублей было принято осенью прошлого года. С этого момента закуплено более 100 единиц общественного транспорта. А всего в Воронеже должно быть обновлено более 980 автобусов разной вместимости. Мы держим этот вопрос на контроле, и если перевозчики не исполнят свои обязательства в части обновления транспорта, то не исключено снижение стоимости проезда», — цитирует Бажанова РИА «Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2019 года стоимость проезда в общественном транспорте Воронежа выросла с 17 рублей до 23 рублей по наличному расчёту и до 21 рубля по безналичному. Увеличение тарифа власти объяснили необходимостью проведения масштабной транспортной реформой, пообещав полное обновление подвижного состава. По заявлению мэра Воронежа, «есть четкий график обновления автобусов, он трехгодичный и предполагает обновление более 950 автобусов».