Екатеринбург, , 09:53 — REGNUM Временные трибуны стадиона «Екатеринбург-Арена» будут демонтированы в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов, разбирать первую трибуну планируют в первые месяцы 2021 года. Вторую же должны начать демонтировать летом 2021 года.

«Думаю, что в 2021 году обе трибуны будут уже разобраны», — сказал Иванов.

Строительные работы не должны помешать работе матчей, на этом настаивает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, добавил руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года стадион передали в собственность региона. Ранее «Арена» принадлежала федерации, что и задерживало работы по демонтажу временных трибун, которые планировали снести практически сразу после чемпионата мира по футболу в 2018 году.

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