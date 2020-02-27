село Карагузино, , 09:44 — REGNUM В Оренбургской области «Ростелеком» выставил значительный счёт пенсионерам, проживающим в селе Карагузино Саракташкского района. В рамках федеральной программы жителям в конце октября 2019 года провели интернет, но попользоваться им пожилые люди не успели, получив зато квитанции почти на 7 тыс. рублей за интерактивное телевидение. Причиной стали порнографические фильмы. Письмо местного жителя опубликовало на своей странице в соцсети саракташская газета «Пульс дня».

Пенсионер, ставший заложником ситуации, отметил, что первоначально обрадовался тому, что в село пришёл интернет. Семейная пара рассчитывала перейти на электронную запись к врачам с помощью интернета. Во время поиска каналов на татарском и башкирском языках старики наткнулись на каналы, программы которых были порнографического содержания. А вскоре пришли СМС-сообщения на телефон с ценами «на весь этот ужас».

Пока долг не погашен у пенсионеров отключена междугородняя связь на стационарном телефоне, хотя за эту услугу абоненты платят регулярно, отметил житель села.

«Вот и получается: хотели как лучше, а получилось как всегда. Такое доброе, благое дело испоганили. У нас в деревне уже несколько семей отказались от этих услуг», — сказал пожилой мужчина.

Как утверждает пенсионер, почти каждый день поступают звонки с требованием погасить долг, в противном случае угрожают иском и списанием долга за счёт скромной пенсии.