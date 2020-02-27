Москва, , 09:39 — REGNUM В преддверии Масленицы специалисты Роскачества выяснили, безопасна ли блинная смесь, предлагаемая российскому потребителю в магазинах. В организации пояснили, что этот товар на российском рынке относительно новый, государственных стандартов на блинную муку пока нет. Кроме обязательных требований безопасности мучная смесь должна соответствовать только ТУ производителя.

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Всего была исследована продукция 13 торговых марок мучной смеси для приготовления блинов и блинчиков или «муки блинной» российского производства по 386 показателям качества и безопасности.

Согласно результатам испытаний, вся мука была признана безопасной.

«Все исследованные образцы соответствуют требованиям безопасности ТР ТС «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», ─ отметили эксперты.

Так, ни в одной смеси не было выявлено посторонних примесей, вредителей, ГМО, сальмонелл и стафилококка, кишечной палочки. Только в пяти торговых марках были выявлены следовые количества пестицидов».

Рекомендовали специалисты Роскачества и рецепт идеальных блинов. Для их приготовления необходимо 1200 мл молока (2,5% жирности) или воды, можно в соотношении 1:1, два яйца, две чайных ложки соли (10 г), восемь чайных ложек сахара (40 г), 500 г, или три стакана муки (1 стакан — 200 мл), а также подсолнечное масло — 70 мл. При этом отмечается, что соды среди ингредиентов нет.