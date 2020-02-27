Гонконг, Китай, , 09:38 — REGNUM В Гонконге число зараженных коронавирусом увеличилось до 91, об этом 27 февраля сообщили в департаменте информации местного правительства.

«Из 91 человека, у которого был подтвержден диагноз, 65 пациентов остаются госпитализированными. 24 выписаны, оставшиеся два случая были со смертельным исходом», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Гонконга выплатят каждому взрослому жителю почти $1,3 тыс. в качестве меры социальной поддержки в условиях вспышки коронавируса.

Ранее в Гонконге вступил в силу режим обязательного 14-дневного карантина для всех, кто въезжает в этот район из материкового Китая.

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