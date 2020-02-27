Москва, , 09:36 — REGNUM В Москве в поездах «Иволгах», курсирующих по МЦД, дополнительно установят 430 точек бесплатного доступа к Wi-Fi, сообщается на портале мэра столицы.

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В настоящее время в поездах МЦД-1 и МЦД-2 насчитывается около 250 точек бесплатного Wi-Fi в 39 составах.

В 2020 году все поезда МЦД будут оснащены высокоскоростным бесплатным интернетом Также в новых поездах «Иволгах» установят 1200 экранов с онлайн-телевещанием.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Москве работает свыше 3 тыс. точек доступа к бесплатной сети Wi-Fi, в 40 парках — более 1,1 тыс., в 199 домах культуры — 880, в 14 музеях — 336.

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