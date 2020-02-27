Аддис-Абеба, , 09:41 — REGNUM Основатель Microsoft Билл Гейтс пожертвовал 10 млн долларов США для борьбы с саранчой в восточноафриканском регионе через Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, пожертвование будет внесено в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО), которая ранее обратилась с просьбой о выделении средств для борьбы с нашествием саранчи, которое угрожает продовольственной безопасности в восточноафриканском регионе.

Генеральный директор ФАО Ку Донгью поблагодарил фонд за пожертвование и призвал других доноров помочь сохранить средства к существованию фермеров в пострадавшем регионе.

По информации журналистов телерадиокомпании, на сегодняшний день ООН собрала 33 миллиона долларов США, включая пожертвования фонда Гейтсов, однако, по данным организации, что для борьбы с саранчой необходимо в общей сложности 138 миллионов долларов США.

Напомним, что пустынная саранча вторглась в шесть стран восточноафриканского региона в конце 2019 года. Текущее нашествие саранчи является наихудшим за последние 70 лет в Кении и за последние 25 лет — в Сомали и Эфиопии.

По данным ФАО, саранча представляет огромную угрозу для продовольственной безопасности, поскольку небольшой рой, покрывающий один квадратный километр, может съесть такое же количество пищи за один день, что и 35 000 человек.

Саранча размножается чрезвычайными темпами, и при благоприятных погодных условиях численность насекомых в регионе может увеличиться в 500 раз в течение следующих шести месяцев.