Екатеринбург, , 09:35 — REGNUM В Серове (Свердловская область) повысят плату за проезд в общественном транспорте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Стоимость проезда увеличится с 10 марта 2020 года на маршрутах № 1, 1−2-1, 1−10, 1−13, 2, 2−4, 5, 5а, 5б, 5в, 7−2, 11, 11а, 12а, 12д, 102. Теперь серовчанам придётся платить на рубль больше, чем раньше — 24 рубля за поездку.

Причины непопулярных мер — увеличение затрат перевозчиков, обслуживающих муниципальные маршруты общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге увеличили стоимость проезда в метро. Теперь за одну поездку пассажиру придётся заплатить 32 рубля.

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