Владивосток, , 09:40 — REGNUM Приморцы, имеющие звание «Герой Социалистического труда», будут получать дополнительные меры поддержки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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По предложению министерства труда и социальной политики правительства Приморья, рассматривается возможность ежемесячной доплаты Героям Соцтруда, а также выделение бесплатных путёвок в санатории не раз в три года, а ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил Герою Социалистического труда Датка Каровичу новый трактор в подарок.