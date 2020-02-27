Таллин, , 09:28 — REGNUM В Эстонии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19, заявил министр социальных дел страны Танель Кийк 27 февраля в интервью телеканалу ETV.

«Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлен первый зараженный», — заявил Кийк.

Он отметил, что больным оказался гражданин Ирана, который постоянно проживает в Эстонии.

«Более точную информацию даст департамент здравоохранения», — добавил эстонский министр.

Напомним, по последним данным, в Иране число заболевших коронавирусом составляет 139 человек. При этом от этого заболевания в стране скончались 19 человек.

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