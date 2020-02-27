Сухум, , 09:32 — REGNUM Воздержаться от поездок в страны, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом COVID-19, 26 февраля призвало жителей Абхазии министерство иностранных дел республики. Обращение было опубликовано на сайте ведомства.

«МИД Абхазии призывает граждан республики воздержаться от посещения стран, в которых зафиксированы случаи заражения», — говорится в обращении. В том числе дипломатическое ведомство рекомендовало временно отказаться от рабочих поездок представителям государственных и общественных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля в Грузии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. На грузино-абхазской границе действует временное ограничение на въезд в Абхазию всех иностранцев, кроме тех, кто имеет вид на жительство в республике.

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