Киев, , 09:24 — REGNUM Старший брат бывшего президента Украины Виктора Ющенко Пётр Ющенко лишён звания доктора наук, сообщила 26 февраля пресс-служба министерства образования Украины.

В докторской диссертации Ющенко нашли плагиат. Его работа «не содержит авторских научных положений и научно обоснованных результатов в области исторической науки, которые решают важную научную или научно-прикладную проблему, наличие текстовых заимствований и некорректных ссылок». Темой диссертации было наследие Киевской Руси в исторической памяти украинского общества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия издавна «ворует историю», в частности, речь шла об истории Киевской Руси, которую чиновник отождествил с современной Украиной.

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