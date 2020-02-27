Адыгейск, Адыгея, , 09:27 — REGNUM Детский сад на 240 мест со встроенными ясельными группами, который строится в Адыгейске, позволит устранить в городе дефицит мест для детей в возрасте до трех лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Адыгеи Мурата Кумпилова, который накануне, 26 февраля, проинспектировал ход строительства дошкольного учреждения.

Детский сад возводится в рамках госпрограммы «Развитие образования» на условиях софинансирования из федерального, регионального и местного бюджетов. Стоимость объекта превышает 160 млн рублей.

Население Адыгейска составляет более 12 тыс. человек. Отмечается, что по итогам 2019 года в городе зафиксированы рост рождаемости и снижение смертности, а естественный прирост населения превышает убыль.