Москва, , 09:22 — REGNUM В Москве стартует капитальный ремонт детских поликлиник. Первоначально капремонт начнется в шести детских медучреждениях, сообщается на портале мэра столицы.

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Во время капремонта медицинская помощь детям будет оказываться в других близлежащих поликлиниках. Онлайн — запись к врачам также не отменена.

После ремонта обновлённые детские поликлиники станут более комфортными и доя пациентов, и для врачей, появиться игровые зоны и буфеты. Установят современное диагностическое цифровое оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2020 году начнётся капремонт городских поликлиник. На первом этапе планируется отремонтировать 50 поликлиник.

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