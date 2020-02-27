Нефтеюганск, Югра, , 09:22 — REGNUM В Югре пенсионер совершил разбойное нападение на магазин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Налёт произошёл около 21:00 по местному времени 26 февраля. Житель Нефтеюганска в возрасте 61 года зашёл в торговый павильон, и с угрозой применения пневматического пистолета открыто похитил 50 тыс. рублей.

Злоумышленника задержали по горячим следам. Задержанный не отпирался, признавшись, что совершил преступление из-за нехватки денег на ремонт автомобиля.

Сотрудники полиции изъяли у него пистолет. По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ («Разбой»).