Ботлихский район, Дагестан, , 09:26 — REGNUM В хищении бюджетных денег признан виновным бывший глава села Ботлих в Ботлихском районе Дагестана Мегомедарасул Османов. Районный суд вынес ему обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий, пишет «Молодежь Дагестана».

Напомним, Османов был задержан и арестован в октябре 2019 года. По версии следствия, он, будучи директором комплексного центра социального обслуживания населения в Ботлихском районе, отдавал указания бухгалтеру о начислении зарплат своей супруге и матери. При этом ни одна из них в этом учреждении фактически не работала. С апреля 2017 по май 2018 года на их счета из бюджета поступило около 1,2 млн рублей, которые злоумышленник снимал и присваивал себе.

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Кроме того, установлено, что в 2013 году Османов незаконно предоставил родной сестре в аренду на 11 месяцев участок из земель сельхозназначения. Позже, в январе 2014 года, он заключил с ней договор аренды этого же земельного участка сроком на 49 лет.

Османов полностью признал свою вину по обоим эпизодам уголовного дела, раскаялся в содеянном и полностью возместил причиненный ущерб. По совокупности преступлений Ботлихский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 50 тыс. рублей.