Владивосток, , 09:20 — REGNUM В Приморье количество почётных доноров увеличилось — 27 февраля торжественно вручили удостоверения и нагрудные знаки «Почётный донор России» 64 донорам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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В числе новых почётных доноров жители Владивостока, Лесозаводска, Находки, Уссурийска, Арсеньева, Артема и Дальнегорска.

Ежегодно в крае сдают кровь более 23 тыс. человек, в больницы Служба крови поставляет около 10 тыс. литров компонентов донорской крови. В 2019 году благодаря донорской крови спасли почти 12 тыс. приморцев.

В данный момент в Приморье зарегистрировано 55 тыс. доноров. В 2018 году звания «Почетный донор» присвоили 81 человеку.

Как сообщало ИА REGNUM, до 1 апреля 2020 года более 500 почётных доноров Колымы получат единовременные индексированные выплаты в размере 14 500 рублей.