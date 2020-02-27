Нанкин, Китай, , 09:12 — REGNUM Таможня провинции Цзянсу на востоке Китая недавно арестовала четверых подозреваемых в контрабанде 1388 тонн замороженных продуктов питания, сообщает 27 февраля агентство Синьхуа.

Сотрудники таможенной полиции города Янчжун остановили подозрительное судно, которое не имело декларации на грузы 23 декабря текущего года. На борту находилось 48 контейнеров с замороженной пищей на сумму около 60 млн юаней (около $8,6 млн). Четверо подозреваемых были задержаны на месте.

Предварительное расследование показало, что корабль был загружен товарами на Тайване в начале декабря 2019 года. Расследование продолжается. Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Китая изъяли 300 тонн контрабандного мяса с Украины и из США.

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