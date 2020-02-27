Рабочий посёлок Култук, Иркутская область, , 09:08 — REGNUM У знаменитых после скандала с китайской компанией Таловских болот (Иркутская область) появились шансы стать особо охраняемой природной территорией (ООПТ). Об этом этом в своём блоге сообщил иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев.

По его словам, ещё месяц назад региональное министерство природных ресурсов лишь отмахнулось от его слов о том, что Таловские болота уникальны, являются местом гнездования и зимовки многих краснокнижных птиц.

«А мы и не собираемся ничего делать. Мы связались с экспертом (фамилия известного в Иркутске господина, которого местные чиновники считают «главным по дикой природе», прим. Виталия Рябцева), он сказал, что там охранять нечего. Одни крысы бегают, а до птиц оттуда аж ещё шесть километров», — ответил учёному чиновник из профильного министерства и предложил доказать, что данные слова бредом не являются.

Виталий Рябцев занялся данным вопросом и ко второй встрече в министерстве подготовил с коллегами документ. В нём, в частности, сказано, что такого количества редких видов пернатых, которые обитают на Таловских болотах, не регистрировали ни на каком другом локальном участке Иркутской области: 44 вида краснокнижных» птиц, 25 из них имеют федеральный уровень.

«Таловский водно-болотный комплекс лежит на магистральном направлении весенних и осенних миграций птиц. Это район наиболее частых регистраций дальних залетов птиц, не характерных для Байкальского региона. Здесь наблюдается наибольшее количество нетипичных задержек и зимовок перелетных птиц.

В посёлке Култук с 1868 г. жили и работали ссыльные польские исследователи — Б.И. Дыбовский и В.А. Годлевский. Благодаря им Таловский водно-болотный комплекс стал известным географическим пунктом мировой биологической литературы. Это идеальный пункт для мониторинга изменений орнитофауны Байкала. По совокупности орнитологических характеристик территория Таловского водно-болотного комплекса не имеет аналогов в Иркутской области», — сказано в работе, которую кроме Виталия Рябцева подписали другие учёные: д.б.н. И.В. Фефелов, д.б.н. С.В. Пыжьянов, к. б. н. Ю.А. Дурнев.

Рассуждая о том, что за ООПТ должно быть создано на Таловских болотах, Виталий Рябцев заметил, этот сравнительно небольшой участок следует включить в состав Прибайкальского национального парка. Альтернативное предложение — статус памятника природы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Таловские болота стали известны на всю Россию в начале 2019 года, после того, как компания с 99-процентым китайским участием стала ударными темпами возводить близ иркутского посёлка Култук завод по производству бутилированной воды из Байкала.

При этом траншеи для трубопровода прорыли по Таловским болотам. Справедливые возмущения общественников и учёных были услышаны Байкальской природоохранной прокуратурой, которой через суд удалось доказать, что при выдаче разрешения на возведение данного предприятия не была учтена уникальность природных мест.

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