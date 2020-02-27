Пекин, , 09:06 — REGNUM Китай поделился статистикой заражения новым коронавирусом в Китае за пределами материковой части, сообщает 27 февраля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число заразившихся новым коронавирусом в Гонконге достигло 91 человека, включая два случая гибели. В Макао выявлено 10 подтвержденных случаев заражения и еще 32 — на Тайване. Двадцать четыре пациента в Гонконге, семь в Макао и пять на Тайване были выписаны из клиник.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число заразившихся опасной инфекцией на материковой части Китая составляет 78 497 человек.

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