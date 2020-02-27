Тбилиси, , 09:21 — REGNUM Обнаружение в Грузии заболевшего коронавирусом COVID-19 не станет поводом для временного закрытия учебных заведений в стране. Такое заявление 26 февраля сделала министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе на брифинге, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"На данном этапе не планируется приостановление учебы, поскольку не существует никаких эпидемиологических угроз», — сказала глава грузинского минздрава.

Она также призвала население не поддаваться панике и заверила, что в стране постоянно проводятся мероприятия для предотвращения вспышки новой болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля в Грузии был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Болезнь выявили у гражданина Грузии, который прибыл из Ирана через Азербайджан. Признаки заболевания были выявлены у него на таможне, после чего он сам и таможенники, проводившие проверку, были помещены в карантинное пространство.

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