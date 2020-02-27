Киев, , 09:10 — REGNUM 44% жителей Украины верит, что в Донбассе идёт война между Украиной и Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологическим Центром Разумкова. Отчёт опубликован 26 февраля на сайте организации.

19% опрошенных уверены, что в Донбассе происходит мятеж, которому оказывает поддержку Россия, ещё 14% считают происходящее гражданской войной, а 10% — войной между Россией и США. 6% опрошенных считают конфликт в Донбассе борьбой Донецкой и Луганской Народных Республик за независимость.

54% опрошенных хотели бы, чтобы Донбасс вернулся в состав Украины на прежних условиях, 19% готовы пойти на расширение прав региона в составе Украины (вплоть до автономии), а 8% — за независимый статус Донбасса или за его вхождение в состав РФ.

За силовое решение конфликта выступают 20% опрошенных, против — 56%. 13% поддерживают отделение ДНР и ЛНР от Украины, против — 65,5%.

Большинство населения Украины выступает против закрепления в конституции Украины особого статуса Донбасса, а также против федерализации страны — 62% и 68% соответственно. 48% опрошенных выступили против налаживания торгово-экономических связей с ДНР и ЛНР.

Вопрос прямых переговоров Украины с руководством ДНР и ЛНР разделил общество на две равные части — за 41%, а против — 40% опрошенных.

Опрос проводился с 13 по 17 февраля 2020 года. Всего были опрошены 2018 человек на подконтрольной Украине территории.

Напомним, гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после государственного переворота в Киеве. Население региона первоначально требовало федерализации Украины, на что Киев ответил карательной операцией с участием ВСУ и «добровольческих» бандформирований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР. Киев намерен договариваться с некими «жителями Донбасса», игнорируя власти региона.

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