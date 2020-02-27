Копенгаген, , 09:03 — REGNUM В Дании зафиксирован первый случай заражение коронавирусом COVID-19. Об этом 27 февраля сообщает агентство Reuters.

По данным журналистов, инфицирован мужчина, который вернулся в Данию после отдыха на горнолыжном курорте на севере Италии. В данный момент мужчина находится на домашнем карантине.

Ранее ежедневная газета Jyllands-Posten разместила карикатуру на коронавирус, в которой китайский флаг изображён со звёздами в виде вируса. Китайская сторона потребовала извинений от издания и от художника. По мнению властей КНР, издание нарушило нормы этики.

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