Нур-Султан, 27 февраля 2020, 09:00 — REGNUM Шестнадцать участков автодорог в Казахстане закрыты из-за метели и снегопада, сообщили 27 февраля в пресс-службе национальной компании «КазАвтоДор».
Движение ограничено в семи регионах Казахстана на участках общей протяженностью 1740 км. Это составляет 6,9% всех автодорог республиканского значения.
Для уборки снега в Казахстане работает 688 единиц техники. В Акмолинской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях закрыты все автодороги республиканского значения.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля в Челябинской области отменили все автобусные рейсы в Казахстан. Ранее, 26 февраля, были отменены рейсы до Миасса и села Октябрьского.