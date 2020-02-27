Москва, , 09:00 — REGNUM Министерство юстиции РФ пересмотрит проект нового Кодекса об административных правонарушениях в части резкого увеличения штрафов за нарушения правил дорожного движения, поскольку это не соответствует запросам общества. Об этом заявил замглавы ведомства Денис Новак.

По его словам, предложения, касающиеся нарушений ПДД, были подготовлены Министерством внутренних дел. Он отметил, что разработчики стремились добиться снижения смертности на российских дорогах.

Замглавы Минюста добавил, что главная цель нового КоАП не фискальная, кодекс должен обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан и улучшить качество жизни. Поэтому задача в части обеспечения безопасности дорожного движения требует комплексного подхода, уточнил Новак.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2020 года Минюст России опубликовал проект нового КоАП. В кодекс, в частности, предложено внести изменения, которые существенно ужесточат наказание за систематические нарушения ПДД для всех категорий водителей.

Так, штраф за несоблюдение скоростного режима возрастёт в шесть раз. На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.

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