Пекин, , 09:00 — REGNUM Число вновь заразившихся коронавирусом в Китае за 26 февраля увеличилось на 433 человека, а число погибших выросло на 29 человек, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР в рамках ежедневного отчета.

Серди всех смертей большая часть, или 26, приходится на эпицентр эпидемии провинцию Хубэй, еще по одной смерти выявлено в китайской столице Пекине, а также в провинциях Хэйлунцзян и Хэнань, сообщили в комиссии. Еще 508 человек попали под подозрение на заражение, а 2750 человек были выписаны из госпиталей по выздоровлению. Число тяжелых больных снизилось на 406, до 8346 человек.

Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае выросло до 78 497 человек, в то время как число смертей достигло 2744. В комиссии также добавили, что 2358 человек по-прежнему находятся под подозрением на заражение этой инфекцией, а общее число выписанных из клиник по всей стране за все время эпидемии достигло 32 495 человек.