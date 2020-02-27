Ницца, Франция, , 08:58 — REGNUM Мэр Ниццы Кристиан Эстрози объявил об отмене карнавала из-за эпидемии коронавируса, которая продолжает распространяться в Европе и особенно на севере Италии, передает BFM TV.

«Последний парад на карнавале в Ницце отменен в субботу (29 февраля)», — объявил Кристиан Эстрози, в то время как распространение коронавируса беспокоило организаторов и участников карнавала.

«В настоящее время в Ницце не обнаружено ни одного случая заражения коронавирусом», — добавил мэр города.

Напомним, карнавал в Ницце проходит с 15 по 29 февраля 2020 года. Ницца стала мировой столицей моды благодаря проведению 136-го карнавала на тему «Король моды», сопровождаемому экстравагантными парадами.