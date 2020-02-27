Севастополь, 27 февраля 2020, 09:00 — REGNUM В 2019 году в Севастополе в два раза увеличилось количество людей, страдающих сахарным диабетом. Об этом 26 февраля на заседании в Законодательном собрании города сообщил директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.
По его словам, городу потребуются дополнительные средства для обеспечения граждан льготными лекарствами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее севастопольский депутат Сергей Колбин заявил, что в больницах города пациентов вынуждают платить за исследования на магнитно-резонансном или компьютерном томографе.
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