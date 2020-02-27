Севастополь, , 09:00 — REGNUM В 2019 году в Севастополе в два раза увеличилось количество людей, страдающих сахарным диабетом. Об этом 26 февраля на заседании в Законодательном собрании города сообщил директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

«Количество пациентов, страдающих сахарным диабетом, в 2019 году увеличилось почти в два раза. С этим был связан дефицит льготных медикаментов, которые закупает город за средства бюджета. Надеюсь, в марте, когда будут отыграны аукционы по госзакупкам препаратов, мы закроем все эти потребности», — отметил специалист.

По его словам, городу потребуются дополнительные средства для обеспечения граждан льготными лекарствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее севастопольский депутат Сергей Колбин заявил, что в больницах города пациентов вынуждают платить за исследования на магнитно-резонансном или компьютерном томографе.

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