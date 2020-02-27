Сочи, Краснодарский край, , 08:57 — REGNUM Основные мероприятия по празднованию широкой Масленицы в Сочи пройдут 1 марта — во всех районах города, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Так, с 11:30 праздник начнётся в парке «Ривьера» — там запланировано праздничное шествие, организаторы подготовили театрализовано-игровую программу для детей. Также состоится традиционный обряд сжигания чучела Масленицы.

Также гуляния пройдут в Хостинском районе в микрорайоне Бытха, на площади у Дома творчества и досуга «Луч». В Адлерском районе Сочи запланирована обширная праздничная программа — она откроется с 12:00 в парке культуры и отдыха на улице Ромашек. На площади сельского дома культуры «Орёл-Изумруд» также состоится народное гуляние и обряд сжигания чучела Масленицы.

В Лазаревском районе празднования пройдут в 13:00 на площади городского дома культуры в посёлке Дагомыс, а также в 14:00 на площади Центра национальных культур.