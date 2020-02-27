Омск, , 08:50 — REGNUM По поручению президента РФ Владимира Путина в Омской области в 2020 году отремонтируют тридцать детских школ искусств. Как сообщили ИА REGNUM 27 февраля в областном правительстве, сумма федерального финансирования на 2020 год составляет более 225 млн рублей.

Соответствующее поручение Владимир Путин сделал во время послания Федеральному Собранию в январе текущего года. На выделенные деньги отремонтируют 30 детских школ искусств в городе и муниципальных районах. Перечень школ-получателей утвердят на основе направленных в Минкульт РФ заявок.

Ожидается, что в 2021 и 2022 годах финансирование данного направления продолжится.

По данным федерального Минкульта, всего в России средства на капитальный ремонт и реконструкцию зданий в 2020 году получат 300 детских школ искусств.

В Омской области работают 66 образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, в том числе 26 — в Омске. В ДШИ региона на конец 2019 года обучались 22,6 тыс. человек. Это на 15,9% больше, чем в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по 5 млн рублей выделят на восемь детских школ искусств Якутии в рамках национального проекта «Культура».

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