Севастополь, , 08:51 — REGNUM В больницах Севастополя пациентов вынуждают платить за исследования на магнитно-резонансном или компьютерном томографе. Об этом 26 февраля в Законодательном собрании Севастополя заявил депутат Сергей Колбин.

«На каких условиях осуществляются платные услуги в отделениях МРТ и КТ? При необходимости получения срочного результата стоимость услуги — 8 тысяч рублей. Пациент получает расшифровку на пятые сутки, когда находится на операционном столе», — отметил депутат.

Он также заявил, что специальность рентгенлаборанта — очень дефицитная в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в департаменте здравоохранения Севастополя сообщили, что бывший главврач городской больницы №5 начисляла медработникам низкую зарплату, а административно-управленческому персонала завышала стимулирующие выплаты.

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