Севастополь, 27 февраля 2020, 08:51 — REGNUM В больницах Севастополя пациентов вынуждают платить за исследования на магнитно-резонансном или компьютерном томографе. Об этом 26 февраля в Законодательном собрании Севастополя заявил депутат Сергей Колбин.
Он также заявил, что специальность рентгенлаборанта — очень дефицитная в городе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в департаменте здравоохранения Севастополя сообщили, что бывший главврач городской больницы №5 начисляла медработникам низкую зарплату, а административно-управленческому персонала завышала стимулирующие выплаты.
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