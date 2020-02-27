Нальчик, , 08:45 — REGNUM По случаю 75-летия Великой Победы ветеранам, проживающим в Кабардино-Балкарии, будет выплачено по 150 тыс. рублей. Из них — 75 тыс. рублей — помощь из федерального центра, которую пообещал президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Еще 75 тыс. рублей будет выплачено из республиканского бюджета. Об этом сообщил 26 февраля в ходе своего выступления перед республиканским парламентом глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Денежные выплаты получат 100 человек — 97 ветеранов Великой Отечественной войны и три вдовы погибших, пишет ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, поздравления участников войны с Днем Победы в Кабардино-Балкарии уже начались. 20 февраля полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, вручил памятные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» троим ветеранам — Николаю Караганову, Исуфу Кубалову и Нине Герасименко.