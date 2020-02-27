Махачкала, , 08:48 — REGNUM Верховный суд Дагестана вынесен вердикт жителю Махачкалы, который, по версии следствия, устроил стрельбу возле одного из ресторанов города. Он обвинялся в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью — все это общеопасным способом, а также в хулиганстве и незаконном обороте оружия, сообщили ИА REGNUM 27 февраля в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, поздно вечером 14 апреля 2018 года возле ресторана «Викинг» в Махачкале завязалась потасовка между посетителями и их родственниками с одной стороны и охранниками заведения с другой. На место вместе с братом прибыл и подсудимый.

В ходе конфликта обвиняемый увидел, что один из охранников целится в его брата. В ответ на это он открыл стрельбу из пистолета. По версии следствия, фигурант дела выстрелом в живот убил 40-летнего местного жителя и ранил в ногу одного из охранников.

Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, которые своим вердиктом оправдали подсудимого по всем пунктам обвинения.

«Вердикт коллегии присяжных заседателей о невиновности подсудимого обязывает председательствующего судью объявить его оправданным. При этом подсудимый немедленно освобождается из-под стражи в зале судебного заседания», — сказано в сообщении.

Судебное заседание с обсуждением последствий вердикта состоится 2 марта 2020 года.

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