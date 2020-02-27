Эрбиль, Ирак, , 08:59 — REGNUM Власти Иракского Курдистана направили на карантин 1 тыс. 734 человека, вернувшихся из поездки в Иран. Об этом 27 февраля сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, граждане будут находится под присмотром врачей на протяжении двух недель, они размещены в 15 медицинских учреждениях региона.

Министр внутренних дел курдской автономии в комментарии журналистам издания подчеркнул, что здесь по-прежнему не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, благодаря предпринимаемым действиям.

Напомним, в настоящее время в Иране зафиксировано 19 смертельных случаев, вызванных заражением коронавирусом. Свыше десяти стран Ближнего Востока закрыли границы с Исламской Республикой.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Франции обеспокоены распространением коронавируса — опрос