Нур-Султан, , 08:25 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разобраться в ситуации с крахом финансовой пирамиды, которая вызвала широкий общественный резонанс, сообщили 26 февраля в пресс-службе главы государства.

26 февраля казахстанский лидер провел совещание с руководителями правоохранительных органов и профильных ведомств, которые регулируют финансовый рынок в республике. Участники собрания обсудили ситуацию вокруг краха финансовой пирамиды.

Токаев поручил защитить права потерпевших, которые были нарушены деятельностью компаний, а также привлечь к ответственности виновных. Президент также отметил необходимость повышения финансовой грамотности населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля полиция в Казахстане задержала директора чимкентского филиала ТОО «Estate Ломбард», который подозревается в создании и руководстве финансовой пирамиды.

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