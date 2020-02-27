Самара, , 08:16 — REGNUM Доследственную проверку по информации СМИ о массовом заражении туберкулезом школьников начали следователи в Самаре. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, 26 февраля текущего года некоторые СМИ сообщили о том, что в одной из школ областной столицы несколько школьников заразились туберкулезом.

По данному факту следственный комитет начал доследственную проверку.

Следователи выяснят все обстоятельства произошедшего. По результатам данной проверки будет принято процессуальное решение.

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