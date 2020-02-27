Москва, , 08:13 — REGNUM Член Европейской ассоциации психотерапевтов, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце» Полина Шамрай прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM инициативу Общероссийского профсоюза педагогов об ужесточении штрафов для родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе. Она полагает, что в современной педагогике существует очень серьёзная проблема и если её не решить, то через 20−30 лет управлять страной будут «постаревшие дети, не умеющие брать на себя ответственность».

«Мы, поколение 40+, помним время, когда школа была авторитетна, школьные учителя имели право прийти в семью и посмотреть, как живет их ученик, поговорить с родными о той помощи, которая будет важна ребенку, и как её можно оказать, договорившись о совместных действиях. Школьный учитель был уважаем, к его мнению было особое внимание, не из-за того, что по итогу года будет ставиться оценка, которая будет влиять и так далее, а из-за того, что школе государством, в первую очередь, поручалась обязанность — воспитание человека и гражданина (личности, принадлежащей своей стране, пользующегося его защитой, и наделенный правами и обязанностями по отношению к государству).

Наставничество, грамотное и внимательное воспитание гражданина, умение сделать из него специалиста, уважаемого обществом, энтузиаста, человека заботливого и отзывчивого, патриота, любящего свой народ и страну — миссия советского педагога. Конечно, эта миссия выполнялась не везде и не всегда, и сейчас на меня повалятся претензии пострадавших от человеческих перегибов на местах (а вот у меня в школе была химичка, испортившая мне блаблабла…). Но я говорю не о мелких обидках, которые взрослый состоявшийся человек может пережить как опыт, а именно о глобализации целей — педагогика — наука о воспитании гражданина.

Обучение педагога за счет государства — дорогое вложение, и во времена СССР, и сейчас, и разбрасываться кадрами — крайне невыгодно. Школе было необходимо воспитать ребенка в глобальном целеполагании — сделать из него специалиста, отправить учиться дальше — в вуз или средне-специальное учебное заведение, и не из-за престижа высшего образования (кассиром в Ашане работать проще, чем кардиохирургом), а именно из-за общей политики страны — а страна в любое время будет нуждаться в квалифицированных кадрах.

Вспомните — главная практическая доходность Советского Союза от вложения в образование человека — обязательное его распределение на работу. То есть — страна на бюджетной основе дает образование — гражданин в обязательном порядке отрабатывает практические навыки и втягивается в профессию в течение 3−5 лет в том регионе страны, где есть дефицит профессионала. После развала СССР страна медленно и постепенно впала в рыночные отношения со своим населением, и российская педагогика потерпела колоссальные изменения. Одно, и самое важное из них — оказание услуг по образованию. Платных ли, бесплатных — не важно. Изменены ценности — ребенок является потребителем, школа оказывает услуги, государство является условным приобретателем выгоды. Условным — потому что абсолютно не ясно, будет ли оно в итоге выгодопреобретателем.

Мы пока ещё не наступаем друг другу на ноги в лифте, не бьем не нравящихся нам людей на улице и в транспорте. Даже если где-то нас задели — оскорбление и драка в общественном месте — крайний случай. Мы можем бесконечно злиться на предполагаемого идиота (человека, мыслящего не так как мы), но мы обладаем нравственными ориентирами, этикой и моралью, чтобы позволить себе держать свой гнев под контролем, оставаясь взрослыми людьми.

Цель родительства — а это я напоминаю людям изо дня в день — не столько любовь к своему удивительному и эксклюзивному чаду, не столько его счастье и удобство, да и по сути-то излишняя любовь и принятие не дает ни здоровья, ни энергии. Цель — грамотно данный иммунитет. Именно в иммунной системе и защите от самого себя сейчас нуждается современный ребенок.

Забитых и инфантильных подростков — переросших деточек с лицами 40-летних инфантилов — мы видим ежедневно, как и видим обнаглевших от безнаказанности мажоров, которыми отчаянно недовольны и которых презираем. А ведь если разбираться, мы с вами можем понять, что люди, получившие такой жизненный апгрейд — люди глубоко несчастные, не нашедшие себя и своего места, признания и эксклюзивности навыков, не получившие иммунитет от стрессов современных реалий. Эти постаревшие дети, не умеющие брать на себя ответственность ‑ и есть те самые люди, которых сберегли родители из лучших побуждений и по своему образу и подобию. Отсутствие каких-либо форм личной этики — это то самое первое оскорбление учителя.

Потерпевший тут — не педагог. Потерпевшими будут — услышьте меня сейчас — все люди, с которыми будет взаимодействовать этот ученик (человек и будущий гражданин) во все времена, если, конечно, школа, семья и правоохранительные органы не смогут вовремя, грамотно и безопасно для этого несчастного зарвавшегося балбеса — остановить его руку, браное слово и браную мысль.

Самое опасное для общества — «они же дети» — влечет за собой безнаказанность человека без нравственных ориентиров. Если этот процесс безнаказанности можно остановить родительским рублем — надо, безусловно, останавливать. А там уже родитель к рублю может добавить и телеграмму в виде ремня, и трудовую повинность, и в углу постоять, и любое другое наставительное приобретение мозгов, которое принято в семье.

Младоумие лучше пресекать сейчас, эти дети через 20−30 лет будут управлять страной, и от них будет зависеть наше качество жизни. Забота о молодежи — забота о себе», — считает Член Европейской ассоциации психотерапевтов, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце» Полина Шамрай.

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект, серьезно ужесточающий ответственность родителей за то, что их дети издеваются над учителями, разработан Общероссийским профсоюзом образования. По данным исследования ВШЭ, 70 процентов педагогов хотя бы раз подвергались насилию и травле со стороны учеников.

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