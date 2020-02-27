Владивосток, , 08:16 — REGNUM Власти Приморья и Владивостока готовят масштабное празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Организаторы отмечают, что красочным и зрелищным будет фейерверк, который можно будет увидеть сразу с девяти точек города: на площади Борцов Революции, видовой площадке на Добровольского, 13, у кинотеатра «Нептун», в районе ул. Олега Кошевого, 26, в посёлках Подножье, Трудовое и селе Береговое, на острове Попова, а также с баржи в Амурском заливе.

Весь день 9 мая будут проходить масштабные праздничные и торжественные мероприятия по всему Владивостоку.

Как сообщало ИА REGNUM, в российских регионах чествуют тех, кто пережил тяготы войны, дожив до 75-летия Великой Победы.