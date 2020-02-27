Анжеро-Судженск, Кемеровская область, , 08:05 — REGNUM В Анжеро-Судженске пятеро восьмиклассников пришли на уроки нетрезвыми. О том, что школьники одной из городских школ находятся, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, инспектору отделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России сообщил педагог этого образовательного учреждения.

Как уточнили в ГУ МВД РФ по Кузбассу, прибывшая на сигнал сотрудник полиции выяснила, что подростки перед началом уроков попросили мужчину купить им бутылку водки. Употребив спиртное, они отправились на занятия.

С подростками инспектор ПДН провела профилактическую беседу. В отношении их родителей составлены протоколы по ст. 20.22 КоАП РФ «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ». Санкция по статье — штраф 2 тыс. рублей.