Екатеринбург, , 08:12 — REGNUM Министерство образования и молодежной политики Свердловской области попросило родителей не пускать своих детей на концерты рэпера Элджея. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Копия письма была опубликована в социальных сетях, его существование подтвердили в департаменте информполитики региона. В ведомстве заявили, что было проведено лингвистическое исследование текстов Элджея. Как оказалось, в них содержатся угрозы физическому или нравственному здоровью детей и подростков. В письме также упоминается, что в песнях присутствует пропаганда наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее концерты Элджея отменили в Челябинске. Перед этим родительская общественность города выступила против выступлений эпатажного рэпера.

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