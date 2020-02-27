Владивосток, , 08:05 — REGNUM Во Владивостоке стартовал первый этап конкурса «Учитель года-2020», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Участникам конкурса необходимо написать эссе на тему «Я — учитель» и рассказать о своей работе с презентацией конспектов уроков. Всего будет четыре этапа по два задания.

Победители помимо дипломов получат денежные призы. За первое место — 40 тыс. рублей, за второе и третье — 30 и 20 тыс. соответственно.

Имена лучших учителей Владивостока назовут 26 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии главным призом за победу в конкурсе «Учитель года» станет квартира. Кроме того, победитель получит премию в размере 500 тыс. рублей.