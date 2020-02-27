Междуреченск, Кемеровская область, , 07:57 — REGNUM Прокуратура Кузбасса сообщила результаты проверки сообщения о том, что в Междуреченске ученика младших классов, забывшего сменную обувь, заставили ходить по школе в носках.

Напомним, эта информация с фотографией в начале февраля 2020 года появилась в социальной сети.

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«В ходе проверки не подтвердилась информация о том, что ученика младших классов, забывшего сменную обувь, заставили ходить по школе в носках, — уточнили в ведомстве. — При просмотре записей системы видеонаблюдения за 4 — 5 февраля 2020 года детей без обуви не выявлено. Опрошенные обучающие, родители и педагоги образовательной организации не подтвердили факт пребывания кого-либо из школьников разутыми во время занятий. Письменные жалобы школьников и их законных представителей, связанные с нарушением администрацией школы, учителями или обучающимися прав детей, забывших сменную обувь, в управление образования, орган внутренних дел и прокуратуру г. Междуреченска также не поступали».

Как сообщало ИА REGNUM, в самой школе ранее также отмечали, что «ни от родителей, ни от самого ученика никаких сообщений о таком происшествии не поступало».