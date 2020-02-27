Ханты-Мансийск, , 07:52 — REGNUM Депутаты думы ХМАО выступили с инициативой о запрете высадки из общественного транспорта детей до 16 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе фракции «Единая Россия» регионального парламента.

Фракция предлагает внести изменения в региональный закон «Об отдельных вопросах организации транспортного обслуживания населения в Ханты-Мансийском автономном округе».

Законопроектом устанавливается перечень оснований, при которых не допускается высадка безбилетных детей из общественного транспорта. Депутат Наталья Западнова сообщила, что новые нормы будут распространяться как на муниципальные, так и частные автобусы.

«Водители высаживают детей из транспорта, несмотря на погодные условия. В нашем регионе таких случаев не было, но для того, чтобы исключить их как таковые, депутаты предложили соответствующие изменения в окружной закон», — пояснила Наталья Западнова.

Законопроект будет рассмотрен в думе ХМАО в марте 2020 года.