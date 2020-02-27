Пекин, , 07:51 — REGNUM Власти Китая начали проверку китайских членов секты Синчхончжи на коронавирус нового типа, сообщает газета South China Morning Post.

Сообщается, что врачи начали проверять сектантов на наличие заболевания. Также ведется расследование по возможным поездкам членов секты в Южную Корею, где бурный рост числа заболевших связывают именно с сектантами. Отмечается, что последователей секты Синчхончжи взяли на контроль не только в Ухане, но и в других городах Поднебесной.

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Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек. Большинство заболевших являются жителями города Тэгу. Там распространение коронавируса сравнивают с адептами секты Синчхончжи.