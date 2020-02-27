Пермь, , 07:49 — REGNUM В детском саду Перми в рамках празднования Масленицы для воспитанников включили песню «Масленица» группы «Балаган Лимитед». Впоследствии от отца одного из детей поступила жалоба. Мужчина посчитал, что музыкальное произведение не соответствует возрасту дошкольников, поскольку в ней есть слова «водка», «пиво» и «вино», сообщает 59.ru.

В городском департаменте образования заявили о служебной проверке, а впоследствии сказали, что праздник организовала нанятая частная компания, репертуар подбирали аниматоры.

В адрес компании и Управления Роспотребнадзора направлена претензия о некачественно оказанной услуге. Между тем ответственность лежит и на руководстве детского сада, которое должно контролировать содержание мероприятия. По решению мэра Дмитрия Самойлова выговор объявят заведующей детским садом, а также чиновнику — начальнику муниципального управления дошкольного образования департамента образования.