Москва, , 07:48 — REGNUM Видео, на котором бойцы российского спецназа ликвидируют боевиков, представило Минобороны России к Дню Сил специальных операций (ССО).

В коротком ролике показаны кадры, на которых бойцы устраняют боевиков из снайперских винтовок, а также съемки уничтожения машины террористов выстрелом из гранатомета.

День Сил специальных операций отмечается в России 27 февраля. Он установлен указом президента в 2015 году. Со времени его подписания высшей государственной награды — звания Героя Российской Федерации — удостоены 13 военных ССО.

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